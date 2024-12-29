Kars'ta Kara Saplanan Araç Kurtarıldı

Kars'ta kara saplanan otomobili 112 Acil Servis ekipleri kurtardı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars- Digor kara yolunda otomobil kara saplandı.
O sırada yoldan geçen 112 Acil Servis ekipleri, karda mahsur kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.
Sağlık ekipleri kürekle kara saplanan otomobilin önünü açarak kurtardı.
Araçta mahsur kalanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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