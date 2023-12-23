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Kars'ta Kaynar Su Dökülmesi Sonucu Yanıklar Oluşan Kız Çocuğu Ambulansla Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika
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Kars'ta Kaynar Su Dökülmesi Sonucu Yanıklar Oluşan Kız Çocuğu Ambulansla Hastaneye Yetiştirildi

Kars'ın Digor ilçesinde kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 7 yaşındaki kız çocuğu, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun Erzurum'a nakledileceği belirtildi.

Kars\'ta Kaynar Su Dökülmesi Sonucu Yanıklar Oluşan Kız Çocuğu Ambulansla Hastaneye Yetiştirildi
23.12.2023 - 21:29,
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Kars'ın yoğun kar yağışı altındaki Digor ilçesinde, kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 7 yaşındaki kız çocuğu, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İlçede üzerine kaynar su dökülen 7 yaşındaki Peri Bulut, ailesi tarafından Digor Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesi planlanan Bulut için olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce paletli ambulans gönderildi.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı ve tır trafiğine kapatılan Kars-Digor kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Paletli ambulansla ilçeden alınıp Dağpınar beldesi yakınındaki ambulansa nakledilen Bulut, Harakani Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burada tedaviye alınan Bulut'un Erzurum'a sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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