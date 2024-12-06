Kars'ta KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kars\'ta KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde KBRN afetlerine karşı tatbikat, 150 personelle başarıyla yapıldı.

06.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Harakani Devlet Hastanesinde, muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) afetler ile toplu gıda zehirlenmelerine karşı tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü ve Harakani Devlet Hastanesinden 150 personelle tatbikat düzenlendi.

Senaryo gereği ilk olarak kentteki bir kız yurdunda gıda zehirlenmesi ihbarının komuta merkezine düşmesiyle bölgeye ambulanslar sevk edilirken, Harakani Devlet Hastanesinin "olay yönetim ekibi" de göreve hazır hale getirildi.

Ayrıca görev dağılımı sonrası hızlıca hastane bahçesine sahra çadırı kuruldu.

Daha sonra kız yurdundan yaralıları alan ambulansın yolda kimyasal madde yüklü tanker ile çarpıştığı duyumu üzerine, sızan kimyasal maddeden etkilenen tanker şoförü AFAD'ın özel kıyafetli ekibi tarafından hastanenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ünitesine ulaştırıldı.

Yaralı öğrenciler ise acil servis ile sahra çadırında tedavi altına alındı.

Güvenlik görevlilerinin hastane çevresinde taşkınlık yapanlara müdahalede bulunduğu tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Tatbikatı koordine eden Başhekim Uzm. Dr. Şahin Kahramanca, önceden planlanan tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Olaydan etkilenen 20 öğrenci hastanemize getirildi. Öğrencilerden 15'i burada kurulan sahra çadırında tedavi edilerek taburcu edildi. Yaralıları taşıyan ambulans ile çarpışan ve tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü de KBRN ünitesine alındı." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Hastane, Güncel, Sağlık, Yaşam, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 18:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.