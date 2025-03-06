Kars'ta Kışta Hayvan Aşılaması - Son Dakika
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Kars'ta Kışta Hayvan Aşılaması

Kars'ta 45 ekip, 90 veteriner hekim 600 bin büyükbaş hayvanı soğukta aşılıyor.

06.03.2025 17:31
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Kars'ta zorlu kış şartlarında ekipler hayvanları aşılıyor

Ekipler hem zorlu hava şartlarıyla uğraşıyor, hem de vatandaşlara köylerinde hizmet veriyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 600 bin büyükbaş hayvanı şap, brusella ve şarbon hastalığına karşı aşıladı

KARS - Kars'ta 45 ekip,90 veteriner hekimle 600 bin büyükbaş hayvan aşılanırken, ekipler ise 1 milyon 250 bin büyük baş hayvanı şap, brusella ve şarbon hastalığına karşı aşılamayı planlanıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan veteriner hekimler, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden kara bata çıka, kara saplanan araçlarını kendileri iterek saplandığı yerden çıkararak, vatandaşlara hizmet ediyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce oluşturulan veteriner hekimler eksi 15 derece soğuğa aldırış etmeden köy köy dolaşarak vatandaşların hayvanlarını aşılayarak hastalıklardan koruyor.

Zorlu kış şartlarından ekiplerinin hayvanlarını aşıladığını ifade eden hayvan sahibi Topçu Yücel, "Bugün veterinerlerimiz geldi. Soğuk kış şartlarında brusella ve şap aşısını yapmak için bütün imkanları yapıyorlar, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner hekim Sedanur Anayurt, "Tarım Bakanlığının koordinesinde Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz öncülüğünde zorlu hava şartlarına rağmen Şap ve brusella aşılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir hava şartı çiftçilerimize ulaşmayı durdurmuyor" diye konuştu.

Hayvanlarını hastalıklara karşı korumak üzere aşılarını yaptırdıkları belirten Şinasi Göze, "Bu zorlu kış şartlarında sağ olsunlar veterinerler geliyorlar, bizim hayvanlarımızı açılıyor. Sağ olsunlar var olsunlar onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Kars Tarım Orman İl Müdürlüğünce il genelinde şap, burusella ve şarbon aşıları 600 bin büyükbaş hayvana 45 ekip, 90 veteriner hekimle yapılırken, Üçlü aşı uygulaması ile toplam 1 milyon 250 bin büyükbaş hayvanın aşısının yapılacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yüksek kesimlerde köylere gittiklerinde soğuk hava ve doğa şartlarıyla da mücadele ediyor. Vatandaşlara hizmet vermek için yola çıkan veteriner hekimlerin, araçları kara saplanıyor. Ekipler, araçlarını saplandığı yerden iterek çıkarak yollarına devam ediyor. Zorlu bir günün sonunda ise vatandaşlara hizmet etmenin haklı mutluluğunu yaşayan ekipleri kilometrelerce karlı yolları aşarak geri dönüyor.

Kaynak: İHA

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