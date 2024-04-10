Kars'ın Kağızman ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, meşale ve pasta sürpriziyle karşılaştı.
Toprakkale Mahallesi'nde kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.
İhbar yerine ulaşan ekipler, Türk PolisTeşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.
Mahalle Muhtarı Sinan Bayşar ve mahalleli tarafından karşılanan ekiplere, meşale ve pasta sürprizi yapıldı. Bayşar, ihbara gelen polis ekiplerine çiçek takdim etti.
Bayşar, AA muhabirine, Türk PolisTeşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlayarak, "Can ve mal güvenliğimizi canı pahasına 7/24 koruyan polislerimizin yüzünü güldürmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Polislerimiz her zaman yanımızda, onlara sonsuz teşekkür ederiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Polislere Sürpriz Pasta ve Meşale - Son Dakika
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