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KARS'ta Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatılarını Uçurdu - Son Dakika
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KARS'ta Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatılarını Uçurdu

Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Digor'un Sorguçkavak, Arpaçay'ın Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplam 7 ev ve ahırın çatıları uçtu. AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaparak önlem aldı.

28.12.2023 - 16:03,
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KARS'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köylerde evlerin çatılarını uçurdu.

Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) gelen ihbara göre Digor'un Sorguçkavak, Arpaçay'ın Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplam 7 ev ve ahırların çatıları etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

AFAD ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde önlem alırken hasar tespit çalışması başlattı.

KARS\'ta Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatılarını Uçurdu
Kaynak: DHA
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