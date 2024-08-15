Kars'ta Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü kutlandı

Kars\'ta Sultan Alparslan\'ın Ani\'yi fethinin 960. yıl dönümü kutlandı

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Kickboks Turnuvası' düzenlendi. Türkiye, Gürcistan, İran ve Afganistan'dan kadın ve erkek 130 sporcu, kemer almak için ringe çıkarak kıyasıya mücadele etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

15.08.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kickboks Turnuvası" düzenlendi.

Kars Valiliği himayesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye, Gürcistan, İran ve Afganistan'dan kadın ve erkek 130 sporcu, kemer almak için ringe çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'daki ilk Türk toprağı Ani'nin fethinin 960'ıncı yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını, bu topraklarda Türk ayak izlerini yaşatan Sultan Alparslan Han'ı ve kahraman ecdadı rahmetle, minnetle andığını söyledi.

Polat, "Bu toprakları bize yurt yapan şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz. Ani 1064 tarihinde Malazgirt'ten 7 yıl önce Türklerin Anadolu'ya girdiği ilk topraklardır. Ani'yi iyi anlatmak, Ani'nin farkındalığını oluşturmak için kapsamlı bir program hazırladık." dedi.

Vali Polat, turnuvaya 4 ülkeden katılan 130 sporcuya başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir de önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Tarihi dokusu ve eşsiz mimarisi ile ziyarete açık olan Ani'nin misafirlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Yüreğir, "Demir çağından beri önemli bir yerleşim merkezi olan Ani'ye Sultan Alpaslan, Malazgirt Zaferi'nden önce gelmiş ve burada Anadolu'daki ilk cuma namazını kıldırmıştır." dedi.

Yüreğir, "Lowkick" ve "K1" kategorilerinden yapılan müsabakalarda, kardeşlik ve centilmenlik iklimini bozmadan yarışan sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren sporculara Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Sultan Alparslan, Selçuklu Devleti, Afganistan, Gürcistan, Türkiye, İran, Spor, kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 20:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement