Kars\'ta Sultan Alparslan\'ın Ani\'yi fethinin 960. yıl dönümü kutlandı

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Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 960. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kickboks Turnuvası" düzenlendi.

Kars Valiliği himayesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye, Gürcistan, İran ve Afganistan'dan kadın ve erkek 130 sporcu, kemer almak için ringe çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'daki ilk Türk toprağı Ani'nin fethinin 960'ıncı yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını, bu topraklarda Türk ayak izlerini yaşatan Sultan Alparslan Han'ı ve kahraman ecdadı rahmetle, minnetle andığını söyledi.

Polat, "Bu toprakları bize yurt yapan şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz. Ani 1064 tarihinde Malazgirt'ten 7 yıl önce Türklerin Anadolu'ya girdiği ilk topraklardır. Ani'yi iyi anlatmak, Ani'nin farkındalığını oluşturmak için kapsamlı bir program hazırladık." dedi.

Vali Polat, turnuvaya 4 ülkeden katılan 130 sporcuya başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir de önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Tarihi dokusu ve eşsiz mimarisi ile ziyarete açık olan Ani'nin misafirlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Yüreğir, "Demir çağından beri önemli bir yerleşim merkezi olan Ani'ye Sultan Alpaslan, Malazgirt Zaferi'nden önce gelmiş ve burada Anadolu'daki ilk cuma namazını kıldırmıştır." dedi.

Yüreğir, "Lowkick" ve "K1" kategorilerinden yapılan müsabakalarda, kardeşlik ve centilmenlik iklimini bozmadan yarışan sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren sporculara Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu tarafından ödülleri verildi.