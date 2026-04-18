Kars'ta Yaban Kuşları Baharı Karşıladı
Kars'ta Yaban Kuşları Baharı Karşıladı

18.04.2026 08:23
Kars'ta kışın ardından doğa canlandı; göçmen kuşlar sulak alanlarda barınmaya başladı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ta, havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla doğa yaban kuşlarıyla canlandı.

Karların erimesiyle oluşan sulak alanlar, göçmen kuşlarla doldu.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesi ile Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzü ve Yağbasan köyü çayırlarında suyla kaplanan araziye martı, sakarmeke, leylek, yeşilbaş ördek, angut ve kızıl şahin gibi birçok yaban kuşu geldi.

Her yıl baharla birlikte bölgeye gelen göçmen kuşlar, burada barınma ve üreme imkanı buluyor. Yaban kuşları suların içinde hem beslendi, hem de yüzmenin keyfini yaşadı.

Bu arada bir yanı karla kaplı araziye inen angutların suda yüzerken kavga etmesi de ilginç görüntüler oluşturdu.

Amatör doğa fotoğrafçısı Nurettin İstik, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla karların eridiğini söyledi.

Bugünlerde göçmen kuşların bölgeye geldiğini belirten İstik, "Doğa fotoğrafçısı olarak sulak alanlardaki kızıl şahin, yeşilbaş ördek ve angutlar gibi yaban kuşların fotoğraflarını çektik inşallah güzel olmuştur." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta Yaban Kuşları Baharı Karşıladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Yaban Kuşları Baharı Karşıladı - Son Dakika
