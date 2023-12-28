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KARS'ta 18 litre sahte içki ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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KARS'ta 18 litre sahte içki ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Bir iş yerine yapılan baskında, sırt çantasına gizlenmiş 32 şişe halinde 18 litre sahte içki ve 70 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

28.12.2023 - 16:00,  Güncelleme: 16:01
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KARS'ta yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 18 litre sahte içki ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde bir iş yerine baskın yapan ekipler, sırt çantasına gizlenmiş 32 şişe halinde 18 litre sahte içki ve 70 litre etil alkol ele geçirildi. Sahte içkilerle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)

KARS\'ta 18 litre sahte içki ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARS'ta 18 litre sahte içki ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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