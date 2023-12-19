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Kars'ta yolcu midibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kars'ta yolcu midibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kars-Iğdır seferini yapan yolcu midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kars\'ta yolcu midibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
19.12.2023 - 16:55,
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Kars'ta yolcu midibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kars- Iğdır seferini yapan Ö.G yönetimindeki 76 76 AAF 081 plakalı yolcu midibüsü, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Zefure Can'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Can, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü Ö.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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