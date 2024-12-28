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Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars- Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü, yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.