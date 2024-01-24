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KARS Valiliği, 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesiyle 300 öğrenciye kayak eğitimi veriyor - Son Dakika
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KARS Valiliği, 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesiyle 300 öğrenciye kayak eğitimi veriyor

KARS Valiliği tarafından başlatılan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi kapsamında, kayak bilmeyen 300 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Öğrenciler, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde konaklayarak, gün boyu kayak eğitimi alıyor. Vali Ziya Polat, projeye katılarak öğrencilerle sohbet ediyor ve kayak öğreniyor. Proje kapsamında hedeflenen, ilkokulu bitiren her çocuğun kayağı biliyor olması.

24.01.2024 - 09:36,
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KARS Valiliği tarafından bu yıl başlatılan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi kapsamında kayak bilmeyen 300 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Kurduğu kayak ordusunu yalnız bırakmayan ve onlarla eğitimlere katılan Vali Ziya Polat, "Yarı yıl tatilinde 300 öğrenciyi 50'şer gruplar halinde Sarıkamış Kayak Merkezi'ne getirip buradaki otellerde misafir edeceğiz. Çocuklar bir tatil modunda kayak yapmasını öğrenecek" dedi.

Kent merkezi ve çevre köylerde eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan projede servislerle evlerinden alınan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki, Osman Yüce tesislerine getiriliyor. Öğrenciler, 5 kayak öğretmeni ile birlikte gün boyu kayak eğitimi alıyor. Projedeki 300 öğrenci her hafta sonu olmak üzere 50'şer gruplar halinde eğitim görecek.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece konaklayan öğrencilere ateş başında sucuk ekmek ikram edildi. Otelde akşam yemeklerini yiyen sabah da kahvaltılarını yaparak piste çıkan öğrenciler, düzenlenen çeşitli etkinliklere de katılarak unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. 12 gün sürecek etkinliğin ilk gününde kayak yapmayı bilen ortaokul öğrencileri de ellerinde Türk Bayraklarıyla iniş yaptı. Öğrencilerin bayraklı gösterisine tatilcilerde alkışlarla destek verdi.

Projeye katılarak öğrencileri yalnız bırakmayan ve onlarla kayak eğitimi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, öğrencilerle sohbet etti. Kayak eğitmenlerinin öğrencilere verdiği derslere eşlik eden kendisinin de bu vesile ile kayak öğreneceğini söyleyen Vali Polat, 'Bereketli bir yarı yıl tatili yaşıyoruz. Şükürler olsun kar yağdı, yağmaya da devam ediyor. Sarıkamış tesislerinde doluluk oranı çok iyi. Tatilcilerde mutlu otel işletmecileri de. Sarıkamış, bir Türkiye ve Dünya markasıdır. Bu markayı kendi çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. 'Kars'ın çocuğu Sarıkamış'ta kaymayı öğrenecek' demiştik ve dün itibariyle de öğrenmeye başladı. Kar yıldızlarımız gençlik sporuna ait tesislerde 1 gece konaklayacak. Tatil modunda kayak yapmasını öğrenecek. Onlarla burada sohbet edip eğleneceğiz. Tatili iyi değerlendireceğiz. Hedefimiz ilkokulu bitiren her çocuğun kayağı biliyor olması. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Kars'ın çocuğuna kayak öğreteceğiz ve bu tesisi tüm çocuklarımıza göstereceğiz. Kayak sporunu çocuklarımıza yaptıracağız ve inşallah aralarında da milli sporcular, altın madalya alan sporcular çıkacak. Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta çocuklarımızla birlikte bende kayak yapmayı öğreneceğim" diye konuştu.

Başbakanlık Toplu Konutlar İlkokulu öğrencisi Ömer Kaya, "Kayak eğlenceli, ama acemi olduğumuz için biraz yorucu. Ortam çok güzel. Buraları hep merak ediyordum" dedi.

Başbakanlık Toplu Konutlar İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Ecrin Su Güzeloğlu da ilk kez kayak yapatığını belirterek, "Buraları ilk defa görüyorum. Çok güzel. Kayak ilk başlarda yorucu ve zor geldi ama öğrendikçe sevdik. Vali amcaya teşekkür ediyorum. Buradan gidince her şeyi aileme ve arkadaşlarıma anlatacağım" diye konuştu. (DHA)

KARS Valiliği, \'Karın Yıldızları Sarıkamış\'ta\' projesiyle 300 öğrenciye kayak eğitimi veriyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARS Valiliği, 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesiyle 300 öğrenciye kayak eğitimi veriyor - Son Dakika
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