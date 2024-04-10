Kars ve Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'nın çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kars Şehitliği'nde devam eden programda Sultan Alpaslan Camisi Müezzin Kayyımı Gürkan Gürün tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Kabirleri başında anılan şehitler için karanfil bırakıldı.
Törenlere AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Kars Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Muhsin Ağçay, daire amirleri ve polis memurları katıldı.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan, tarihi başarıyla dolu Türk Polis Teşkilatımız 179 yıldır, büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı canı pahasına mücadele etmeyi kendisine vazife edinerek suçluların yakalanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılmasında görevinin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle her geçen gün kendini geliştirip yenilemektedir." dedi.
Sarıkamış
Sarıkamış ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde yapılan törende, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet mensupları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Altınkaya, emniyet mensuplarını tebrik etti.
Ardahan
Ardahan'da da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma programına, Vali Vekili Şahin Demir, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve polisler katıldı.
Törenin ardından müdürlük binasındaki bayramlaşma programında polisler bayramlaştı.
Ardından kent merkezinde polis araçlarından oluşan araç konvoyu düzenlendi.
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