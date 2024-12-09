Karşıyaka Belediye Spor Kulübü, 11 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda 8 Madalya Kazandı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Spor Kulübü, Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda toplam 8 madalya kazandı. Sporcular Zeynep Kır 3 altın ve 1 gümüş, Ayza Ger 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Karşıyaka'ya 8 kez kürsü sevinci yaşattı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Şampiyonlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, 6-8 Aralık günleri arasında Samsun'da düzenlenen 11 yaş Türkiye Şampiyonası'nda toplam 8 madalya kazandı. Üç gün süren yarışlarda performans sergileyen sporculardan Zeynep Kır; 50m, 100m, 200m kurbağalama branşlarında altın, 50m serbest branşında da gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayza Ger de 100m ve 200m kurbağalamada altın, 50m kurbağalama ve 100m serbest branşlarında gümüş madalya kazanmayı başardı. Antrenörleri Anıl Sabancı ile birlikte katıldıkları yarışlarda Karşıyaka'yı temsil eden sporcuların başarısı büyük sevinç yarattı. Ayrıca Yüzme Takımı, bu ay Bursa ve Gaziantep'te farklı yaş gruplarında düzenlenecek Türkiye Şampiyonları için de hazırlıklarını sürdürüyor.

"Tüm kalbimiz ve desteğimiz her zaman yanlarında olacak"

Sporcuları tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Spor kenti Karşıyakamızı her branşta olduğu gibi, yüzmede de marka haline getirme hedefiyle yola çıktık. Kulübümüzün pırıl pırıl sporcuları ve başarılı antrenörleri sayesinde bu yolda emin adımlar atmaya devam ediyoruz. 11 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan, Karşıyakamızın adını Türkiye'ye duyurup gurur kaynağımız olan Zeynep Kır ve Ayza Ger'e yürekten teşekkür ediyorum. Sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum. Tüm kalbimiz ve desteğimiz her zaman yanlarında olacak" dedi.