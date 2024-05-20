Karşıyaka Belediyesi 19 Mayıs Atletizm Yarışları Gerçekleştirildi

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Atletizm Yarışları" 100 genç sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlara katılan tüm gençleri tebrik eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "19 Mayıs'ta sizlerle olmak son derece gurur verici. Bu yarışların kazananı hepinizsiniz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Semra Aksu Atletizm Parkı'nda 'Atletizm Yarışları' düzenledi. U14-U16-U18 yaş gruplarında yapılan yarışlarda toplam 100 İzmirli sporcu piste çıktı. Bayram sevincini kupa ile taçlandırmak isteyen genç atletlerin kıyasıya mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Ödül törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ile aileler ve vatandaşlar katıldı.

"Gurur duyuyoruz"

Başkan Ünsal yaptığı konuşmada, "Bugün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyen Mustafa Kemal'in çocukları ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe koşan gençlerimiz, en büyük gurur kaynağımızdır. Karşıyaka Belediyesi olarak her yaşta ve her branşta sporu destekliyoruz. Semra Aksu gibi bir değerin adını taşıyan bu atletizm pistinde yeni Semra Aksular yetiştireceğiz. Ülkemize ulusal ve uluslararası alanda başarılı sporcular kazandıracağız. Yarışmamıza katılarak bayram sevincimizi büyüten tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Hep birlikte, nice 19 Mayıs'lara…" dedi.