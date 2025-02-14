Karşıyaka Belediyesi, Afetlere Karşı Dayanıklı Kentler İçin Çalıştay Düzenledi

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Horizon Europe programı tarafından finanse edilen ve afete karşı dirençli kentler oluşturmayı amaçlayan Resiliage Projesi kapsamında bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bilimsel verilerin ışığında dayanışma ve bilinçle, daha güvenli ve sürdürülebilir bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Afetlere hazırlıklı bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Türkiye ortağı olan Demir Enerji ile birlikte uluslararası çapta 18 ortağı bulunan Resiliage Projesi kapsamında bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Afet risklerinin azaltılması ve doğal-kültürel mirasın korunması amacıyla yürütülen proje kapsamında düzenlenen odak grup toplantısı, Karşıyaka'daki tarihi Havra binasında gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ile farklı fikir ve görüşlerin masaya yatırıldığı çalıştaya İzmir'in farklı kurum ve kuruluşlarından afet yönetimi ve kültürel miras alanında uzman meslek grupları, konu ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ve Resiliage proje ekibi katıldı.

"Daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak, kentimizin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak ve kültürel mirasımızı korumak için uluslararası iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Resiliage projesinde laboratuvar şehirlerden biri olarak yer almak, Karşıyaka'nın geleceğe daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacak. Bu proje sayesinde, bilimsel veriler ışığında kentimizi daha güvenli hale getirecek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Afet risklerini en aza indirmek ve toplumsal bilinç oluşturmak adına bu projeye destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.