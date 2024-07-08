Karşıyaka Belediyesi Başıboş Atlara Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Başıboş Atlara Operasyon Düzenledi

Karşıyaka Belediyesi, sokaklarda başıboş dolaşan atlar için yakalama operasyonu düzenledi. El konulan atlar Pako Geçici Hayvan Bakımevi'ne nakledilirken, sahipleri hakkında cezai işlem başlatıldı.

08.07.2024 12:49  Güncelleme: 14:02
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, bir süredir sokaklarda başıboş şekilde dolaştıkları tespit edilen atlar için yakalama operasyonu düzenledi. El konulan atlar Pako Geçici Hayvan Bakımevi'ne nakledilirken, sahipleri hakkında cezai işlem başlatıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Hem atlar hem de insanlar için yaratılan sağlık ve güvenlik riskinin önüne geçmek adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka'nın Latife Hanım ve Zübeyde Hanım mahallelerinde başıboş dolaşan atlara ilişkin şikayetler, Belediye'yi harekete geçirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilk olarak, atlarını çöplerden beslenmeleri ve dolaşmaları için bırakan vatandaşlara ulaşarak uyarılarda bulundu. Sorunun devam etmesi üzerine düzenlenen operasyonla toplam 5 at yakalandı. El konulan atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tutanak tutularak İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Geçici Hayvan Bakımevi'ne nakledildi. Ayrıca cezai işlemler de başlatıldı.

Sağlık ve güvenlik riski

Tüm canlıların yaşam şartlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "İyi bakım ve onurlu yaşam her canlının hakkıdır. Bunun aksi durumları ile karşılaştığımızda, ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde en hızlı şekilde çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Atların kent içine salınması da hem atlar hem de insanlar için ciddi anlamda sağlık ve güvenlik riski yaratıyor. Aynı zamanda çevre kirliliği oluşuyor, trafik olumsuz yönde etkileniyor. Bu sorunun tekrarlanmaması için çalışmalarımızı sürdürürken, at sahiplerinden de duyarlı davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Başıboş Atlara Operasyon Düzenledi - Son Dakika

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