Karşıyaka Belediyesi\'nden Dünya Karşıyakalılar Günü Özel Açılış

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Dünya Karşıyakalılar Günü kapsamında Dükkan 35 ½'nin açılışını gerçekleştirdi. Çarşı Kültür Merkezi girişinde yer alan işletmede, Karşıyaka temalı hediyelik eşyalar ve aksesuarlar satışa sunuldu. Başkan Yıldız Ünsal "Karşıyaka sevgimizi, simge değerlerimizi güzel tasarımlar ile evlerimize taşıyacağız. Dükkanımızın çok sevileceğine inanıyorum" dedi.

Karşıyaka'nın ruhunu yansıtan hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Dükkan 35 ½ Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde hizmete sunuldu. Dünya Karşıyakalılar Günü'nde törenle kapılarını açan işletmede Karşıyaka temalı, yeşil-kırmızı renkler taşıyan hediyelik eşya, aksesuar, takı ve çeşitli objeler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İlçenin en önemli simgeleri Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, Yunuslar, Karşıyaka Amazon Kadın Heykelleri ile birlikte Latife Hanım Köşkü'nün maketi de dükkanda yer alıyor. Satışa sunulanlar arasında kadınlar tarafından özenle hazırlanan el emeği ürünler de bulunuyor.

Kurdele kesimi sonrasında Dükkan 35 ½'yi katılımcılar ile birlikte gezerek ürünleri inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sadece Karşıyakalı olmak yetmez; bu enerjimizi, bu aile bağını tüm kente yayalım ve ilçemizin simge değerlerini evimize, ofisimize taşıyalım istedik. Sevdiklerimize hediye alacaksak, içinde bir de 'Karşıyaka' olsun diye düşündük. İnanıyorum ki tüm Karşıyakalılar bu dükkanı çok sevecek" diye konuştu.