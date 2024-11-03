Karşıyaka'da 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Gerçekleşti - Son Dakika
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Karşıyaka'da 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Gerçekleşti

Karşıyaka Belediyesi, geleneksel 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nu bu yıl 30. kez düzenledi. Katılımcılar, 4.500 fidan bağışlayarak ormanların yeniden yeşermesine destek oldular. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Bu yarışın birincisi, ikincisi yok. Karşıyaka kazandı, herkes kazandı' dedi.

03.11.2024 14:26
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", bu yıl 30. kez düzenlendi. Anayasa Meydanı'ndan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na koşan katılımcılar, toplam 4 bin 500 fidan bağışlayarak yanan ormanların yeniden yeşermesine de destek verdi. Başkan Yıldız Ünsal "Bu yarışın birincisi, ikincisi yok. Karşıyaka kazandı, herkes kazandı" dedi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen "Ana'ya Saygı Koşusu"nun 30'uncusu düzenlendi. Bin 500 katılımcı ve her yaştan yüzlerce gönüllü destekçinin yer aldığı koşuda, Ege Orman Vakfı'nın "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyasına da destek verildi. Her kayıtlı koşucu 3'er fidan bağışlayarak İzmir ormanlarının yeniden yeşermesine katkı sağladı.

Zübeyde hanım'ın huzurunda tören

Koşuya katılan Atatürk sevdalıları, sabah erken saatlerde Anayasa Meydanı'nda bir araya geldi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte koşuya hazırlanan katılımcılar, başlangıç işaretiyle meydandan yola çıktı. Cemal Gürsel Caddesi (Yalı Bulvarı), Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nı takip eden koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu. Yollar etap etap trafiğe kapanırken, çevredeki vatandaşlar da katılımcılara alkışlarla destek verdi. Yarışmayı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyası armağan edildi. Zübeyde Hanım'ın kabri önünde düzenlenen törenle kategorilerinde ilk üçe girenlere kupaları takdim edildi.

"Bu yıl adımlarımızı büyük yangında yitirdiğimiz ormanlarımız için attık"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, " Türkiye'nin aydınlık yüzü Karşıyakamızda, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü rehber edindiğimiz Atamızı, ona yakışan şekilde anıyor; açtığı yolda- gösterdiği hedefe hiç durmadan koşuyoruz… Her 10 Kasım Haftası'nda olduğu gibi bugün yine, yüreğinde Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi taşıyan binlerce vatandaşımızla, Atamızın ve Annesi Zübeyde Hanım'ın huzurundayız. Bu yıl adımlarımızı aynı zamanda; büyük yangında yitirdiğimiz ormanlarımız için attık. Bu yarışın birincisi, ikincisi yok. Karşıyaka kazandı, herkes kazandı. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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