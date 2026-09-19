Karşıyaka'da bilim, kültür ve sanat şenliği 35 atölye ve stantla başladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Körfezin Karşıyaka'sı; Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği-2026" etkinliğini düzenledi.

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen etkinlik, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi işbirliğinde yapıldı.

Öğrencilerin bilim okuryazarlığını artırmak amacıyla organize edilen şenlikte, doğa, kodlama, robotik, yapay zeka, matematik ve geleneksel el sanatları alanlarında 35 atölye ve stant açıldı.

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, törendeki konuşmasında, şenliğin çocukların merak duygusunu beslediğini ve çok yönlü gelişimlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Proje yürütücüsü Karşıyaka Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Mehmet Sertkahya ise atölye ve etkinliklerle bilimsel merakı sanat ve teknolojiyle harmanladıklarını kaydetti.

Programa Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.