Karşıyaka'da Gençlik Festivali ile 19 Mayıs Kutlandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Gençlik Festivali ile 19 Mayıs Kutlandı

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda düzenlenen 'Gençlik Festivali' ile kutladı. Festivalde çeşitli sanat, spor ve eğlence etkinlikleri yer aldı.

18.05.2025 16:51  Güncelleme: 17:06
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda "Gençlik Festivali" ile kutluyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere duyduğu inançla bayramımızı kutluyor, geleceği gençlerle inşa ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Gençlik Festivali" düzenledi. Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda Lions 118R yönetim çevresi projesiyle Karşıyaka Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen festival, Karşıyakalı gençleri sanat, spor ve eğlenceyle buluşturdu. Ekin Erman eşliğinde gerçekleştirilen çamurdan heykel atölyelerinde gençler yaratıcılıklarını konuştururken; İzmir Yazarlar Kooperatifi'nin düzenlediği buluşmalarda yazarlar katılımcılar ile bir araya geldi.

Yolo Fitness ile pilates programıyla başlayan festival kapsamında Serkan Esen "19 Mayıs ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Tam Bağımsızlık Anlayışı" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Ardından Tuna Derneği Türk Sanat Müziği Konseri dinletisi sunulurken, Aysun Nacar "Çocuklarda Deprem Bilinci" başlıklı söyleşi verdi.

İzmir Down Sendromlular Derneğinin zeybek gösterisi katılımcılara keyifli anlar yaştırken, ritim grubunun müzik gösterisi ise programa renk kattı.

"Roman Nasıl Yazılır" başlıklı söyleşide katılımcılara bir eserin hazırlık sürecine dair önemli bilgiler veren Ayşe Manav'ın ardından Rebetiko müzik grubu en güzel ezgilerini seslendirdi.

"Gençlerimizin hayallerine ve yaratıcılığına her alanda destek olmayı görev biliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "19 Mayıs'ın bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ve çağdaş bir gelecek için gençliğe duyulan güvendir. Karşıyaka olarak biz de bu emanete sahip çıkıyor, gençlerimizin hayallerine ve yaratıcılığına her alanda destek olmayı görev biliyoruz. Hep birlikte Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya ve geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Programın açılışında konuşan Lions 118R Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mesut Yazıcı ise, "Tek liderimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kültür ve sanata verdiği önemden hareketle düzenlediğimiz bu festivalin kalıcı olmasını umuyor, bayramımızı kutluyorum. Bizlere verdikleri cesaret ve destek için Karşıyaka Belediyesine, çok değerli Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gençlik Festivali, bugün de Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda devam ediyor. Gün boyu atölyeler, yapay zeka ve dijital dünyaya dair söyleşilerin yanı sıra tiyatro gösterisi ve zumba etkinliği gerçekleştirilen festival kapsamında İzmir Planetaryum, katılımcıları uzay yolculuğuna çıkaracak.

The Gaffers grubu da akşam konser verecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Gençlik Festivali ile 19 Mayıs Kutlandı - Son Dakika

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