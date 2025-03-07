Karşıyaka'da Kadınlar Günü Etkinliği: Eşitlik ve Adalet Mesajı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Kadınlar Günü Etkinliği: Eşitlik ve Adalet Mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla harmandalı oynadı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Ünsal, eşitlik ve adalet vurgusu yaparak kadın mücadelesinin önemine dikkat çekti.

07.03.2025 15:45  Güncelleme: 15:50
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla harmandalı oynadı. Kadınlarla birlikte Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı da ziyaret eden Ünsal, "Mesajımız açık ve net: Daha adil, daha eşit ve daha özgür bir yaşamı hep birlikte kuracağız" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle kadınların gücüne ve eşitlik mücadelesine dikkati çeken Karşıyaka Belediyesi, bugün ilk olarak Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tören düzenledi. Ünsal, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş, Ulu Önder Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ı sonsuz saygı ve minnetle andı, kabrine karanfiller bıraktı.

Başta kadınlar olmak üzere yüzlerce vatandaş, Karşıyaka Belediyesi ana hizmet binası önünde bir araya geldi. Sembolik '8 Mart Ağacı' oluşturularak, kadın mücadelesinde öncü isimlerin sözlerinin yazılı olduğu mor kurdeleler dallara bağlandı. Daha sonra Karşıyaka Kent Konseyi öncülüğünde Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen Kadın Korteji'ne geçildi. Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde, ellerinde pankartlarla çarşı içerisinden geçen katılımcılar, omuz omuza Hergele Meydanı'na yürüdü.

Kortej sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Farklı yaş gruplarından kadınların oluşturduğu Zeybek ekibi renkli bir gösteri sergiledi. Ünsal ve Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı da harmandalı oynayarak gösteriye dahil oldu. Büyük alkış alan Ünsal; eşitlik, hak ve adalet mücadelesini el ele büyütmeye devam edeceklerini vurguladı. Burada konuşan Ünsal, şunları söyledi:

"Mesajımız açık ve net"

"Kadınların yaşam hakkından çalışma hayatına, eğitimden siyasete kadar pek çok alanda adaletsizlik ve eşitsizliklerle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyoruz. Adil bir yaşam için hepimiz omuz omuza vermeliyiz. Mesajımız açık ve net: Daha adil, daha eşit ve daha özgür bir yaşamı hep birlikte kuracağız. Yerelden başlayarak, ülke çapında değişimi büyütmek için dayanışmayı güçlendireceğiz. Bu yolda atılan her adım, kurulan her dayanışma, yarına olan inancımızı güçlendiriyor. İzmir, tarih boyunca dönüşümün ve değişimin öncüsü; Karşıyaka da her zaman bu mücadelenin en güçlü seslerinden birisi oldu. Bugün de aynı kararlılıkla, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek adımları atmaktan geri durmayacağız. Hep birlikte daha aydınlık geleceklere yürüyeceğiz. Haklı mücadelemizi el ele sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Kadınlar Günü Etkinliği: Eşitlik ve Adalet Mesajı - Son Dakika

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