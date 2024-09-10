Karşıyaka, İzmir'in Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka, İzmir'in Kurtuluşunu Kutladı

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü 'Kurtuluşun Notaları Karşıyaka'da Buluşuyor' etkinliği ile kutladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

10.09.2024 10:50  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü "Kurtuluşun Notaları Karşıyaka'da Buluşuyor" etkinliği ile kutladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Atatürk'ün Karşıyaka'sı olarak, bir kere daha söz veriyoruz ki çağdaş, demokrat, laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kurtuluşun Notaları Karşıyaka'da Buluşuyor" başlıklı etkinlik, yoğun katılım ile gerçekleşti.

Zekeriya Hocalar'ın kurtuluş destanına dair anlatıları ve sunumuyla katıldığı etkinlikte; sanatçılar Öznur Korkmaz, Hüseyin Tolu ve Belediye Orkestrası Şefi Şenol Şentürk sahne aldı. Milli mücadele dönemini, Karşıyaka'yı ve İzmir'i anlatan eserlerin seslendirildiği gecede; Karşıyaka Belediye Tiyatrosu kısa canlandırmaları, Halk Dansları Topluluğu ise hazırladığı gösterileri sundu.

"Laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz"

İzmir'in kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bugün ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey 9 Eylül ruhudur! 102 yıl önce bizi zafere götüren birlik, dayanışma ve yurtseverlik bilincini unutmadan yarınlara taşırsak, işte o zaman Atatürk'ün bize göstermiş olduğu hedeflere ulaşmamız daha kolay olacaktır. 9 Eylül; bizim için bir hediye değil, yarınlara taşımamız gereken en kıymetli emanettir! Bu duygularla, 9 Eylül'ün 102. yılını coşkuyla ve umutla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizi bugünlere ulaştıran tüm değerlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum… 'Atatürk'ün Karşıyaka'sı' olarak, bir kere daha söz veriyoruz ki bu büyük destanı yaratan ruhtan, bilinçten ve çağdaş, demokrat, laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Karşıyaka, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka, İzmir'in Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:35:56. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, İzmir'in Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement