Karşıyaka, İzmir'in Kurtuluşunu Kutladı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü "Kurtuluşun Notaları Karşıyaka'da Buluşuyor" etkinliği ile kutladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Atatürk'ün Karşıyaka'sı olarak, bir kere daha söz veriyoruz ki çağdaş, demokrat, laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kurtuluşun Notaları Karşıyaka'da Buluşuyor" başlıklı etkinlik, yoğun katılım ile gerçekleşti.

Zekeriya Hocalar'ın kurtuluş destanına dair anlatıları ve sunumuyla katıldığı etkinlikte; sanatçılar Öznur Korkmaz, Hüseyin Tolu ve Belediye Orkestrası Şefi Şenol Şentürk sahne aldı. Milli mücadele dönemini, Karşıyaka'yı ve İzmir'i anlatan eserlerin seslendirildiği gecede; Karşıyaka Belediye Tiyatrosu kısa canlandırmaları, Halk Dansları Topluluğu ise hazırladığı gösterileri sundu.

"Laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz"

İzmir'in kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelediğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bugün ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey 9 Eylül ruhudur! 102 yıl önce bizi zafere götüren birlik, dayanışma ve yurtseverlik bilincini unutmadan yarınlara taşırsak, işte o zaman Atatürk'ün bize göstermiş olduğu hedeflere ulaşmamız daha kolay olacaktır. 9 Eylül; bizim için bir hediye değil, yarınlara taşımamız gereken en kıymetli emanettir! Bu duygularla, 9 Eylül'ün 102. yılını coşkuyla ve umutla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizi bugünlere ulaştıran tüm değerlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum… 'Atatürk'ün Karşıyaka'sı' olarak, bir kere daha söz veriyoruz ki bu büyük destanı yaratan ruhtan, bilinçten ve çağdaş, demokrat, laik Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.