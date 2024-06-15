Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika
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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitim öğretim yılının son gününde karnelerini alan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Başkan Yüksel, ilk önce Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu’nda düzenlenen karne şenliğine, ardından da belediye kreşlerindeki öğrencilerin karne törenine katıldı.

15.06.2024 09:58
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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitim öğretim yılının son gününde karnelerini alan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Başkan Yüksel, ilk önce Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu'nda düzenlenen karne şenliğine, ardından da belediye kreşlerindeki öğrencilerin karne törenine katıldı.

2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte karnelerine kavuşan öğrencileri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yalnız bırakmadı. Yüksel, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç ile birlikte Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokulu'nda düzenlenen karne şenliğine katıldı. Eğitim dönemini bitiren öğrenciler karnelerine kavuşurken, bu özel günde Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi ve sergiledikleri birbirinden güzel gösterileri izledi.

Kartal Belediyesi'nin 14 kreşinde karne heyecanı yaşandı

Belediyeye bağlı 14 kreşte eğitim gören minik öğrencilerin karne sevincine Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcıları Dilek Kars, Olcay Özgön, Hayri Doğruyol ve Mustafa Ağdaş ortak oldu.

Belediyeye bağlı Atalar Merkez ve Kastamonu'lu Şerife Bacı Kreşlerini ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, çocuklara karnelerini de dağıttı.

Kaynak: ANKA

Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika

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