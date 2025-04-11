Kartal Belediyesi, Afet Risk Azaltma Çalışmalarında Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi ve İstanbul Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Afet risklerinin azaltılması, yalnızca afet sonrası müdahale değil; afet öncesi hazırlık, risk analizleri, yapısal dönüşüm, sosyal bilinçlendirme ve koordinasyonun etkinliğiyle mümkün. Kartal Belediyesi olarak İstanbul'da deprem gerçeğini en fazla ciddiye alan ilçelerden biriyiz" dedi.

Kartal Belediyesi, İstanbul Valiliği ile ortaklaşa düzenlediği, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) izleme ve değerlendirme komisyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra İstanbul Valiliği'nden çok sayıda bürokrat, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, ilçe protokolü ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Kartal'ın ilçe afet riski olarak genel durumu ve afetlere karşı hayata geçirilen çalışmalar ele alındı. Kartal Belediyesi yöneticileri, afet riskine karşı ilçede yapılan çalışmaları sunum eşliğinde valilik bürokratlarına aktardı.

"İş birliği ve koordinasyonun artırılması adına bu sürecin devamlılığına önem veriyoruz"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sunumun ardından yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin deprem dönüşümde İstanbul'daki ilçeler içinde en fazla dönüşüm gerçekleştiren yerel yönetim olmasına dikkat çekti. Deprem gerçeğini çok ciddiye aldıklarını, bu bağlamda Kartal'da bugüne kadar dönüşen konut sayısı sayesinde 100 binden fazla insanın deprem riskine karşı can güvenliğinin sağlandığını kaydeden Başkan Yüksel, sözlerini şöyle devam etti:

"Afet risklerinin azaltılması, yalnızca afet sonrası müdahale değil, afet öncesi hazırlık, risk analizleri, yapısal dönüşüm, sosyal bilinçlendirme ve koordinasyonun etkinliğiyle mümkündür. Kartal Belediyesi olarak, bu alanların tamamında kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. İlçemiz, İstanbul genelinde en fazla kentsel dönüşüm gerçekleştiren yerel yönetim konumundadır. Gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde 100 binden fazla vatandaşımızın yaşadığı yapılar depreme dayanıklı hale getirilmiş, ciddi bir risk azaltımı sağlanmıştır. Bu toplantının çıktılarının, önümüzdeki dönemde politika ve uygulama düzeyinde somut karşılık bulacağına inancım tamdır. İş birliği ve koordinasyonun artırılması adına bu sürecin devamlılığına önem veriyoruz."

"Yeşilyurt Apartmanı bizim miladımız oldu"

Yüksel, özellikle 2019 yılında Kartal'da yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nın Kartal için milat olduğunu belirterek, "Tabii Yeşilyurt Apartmanı bizim miladımız oldu. Vatandaşlarımızın acısı hala yüreğimizde taze. Daha sonrasında Hatay'da binlerce insanımızı bizden alan o korkunç deprem. Kartal Belediyesi olarak, depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren bölgedeydik. Depremin yıkıcılığına, tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber yakından tanık olduk. Depremzedelerimizin yardım çığlığına karşı tüm gayretimizle gece gündüz çalıştık. Allah, bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın diyoruz" dedi.

Toplantının devamında, İstanbul Valiliği'ne bağlı bürokratlar Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve çalışma arkadaşlarına titizlikleri için teşekkür etti. Heyet, Kartal'ın afet riskine karşı çalışmalarını memnuniyetle karşılarken, çalışmaların İstanbul'daki tüm ilçelere örnek olmasından mutluluk duyacaklarını ifade etti.