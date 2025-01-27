Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Ağır Seviye Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Ağır Seviye Eğitimlerini Tamamladı

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ile birlikte 'Ağır Seviye' eğitimlerini tamamlayarak, akreditasyon sertifikası alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Eğitim programında çeşitli arama kurtarma tekniklerinde uzmanlaşan ekip, müdahale kabiliyetini artırmak için tatbikatlara da katılıyor.

27.01.2025 09:49  Güncelleme: 11:45
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ile akredite çalışmalar kapsamında 'Ağır Seviye' eğitimlerini tamamladı. Arama Kurtarma ekibi, akreditasyon sınavından da başarı ile geçmesi halinde "AFAD Ağır Seviye Akreditasyon" sertifikasını almaya hak kazanacak.

Kartal Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi, afetlere müdahalede uzmanlaşmak için iki haftalık kapsamlı ve zorlu bir eğitim sürecinden geçti. "Ağır Seviye" eğitimlerini tamamlayan ekip üyeleri, ağır seviye kentsel arama kurtarma, ip erişim istasyonları, GPS ile yön bulma, kirli ve temiz kırım teknikleri, tahkimat ve kütle kaldırma, vinç yönlendirme, sıcak kesim tekniğiyle plaka kesme, lojistik yönetimi ile operasyonel hazırlık ve sonlandırma alanlarında toplam 9 modülde uzmanlaşarak, afetlere müdahalede gerekli tüm yetkinlikleri kazandı. Eğitimlerle donatılan ve toplamda 128 kişiye ulaşan ekip, afet anlarında hem hızlı hem de etkin müdahale gerçekleştirebilmek için tam kapasiteyle hazır hale getirildi.

Tatbikat ve eğitimlerle sürekli hazırlık

Her an göreve hazır olma anlayışıyla düzenli aralıklarla eğitimlerine devam eden 128 kişilik ekip, AFAD tarafından düzenlenecek akreditasyon sınavı öncesinde de bir yandan da tatbikatlara katılarak operasyonel kapasitesini artırıyor.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma ekibi şimdiye kadar; Van depremi, İzmir depremi, Antalya Manavgat orman yangınları, Kastamonu sel felaketi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri gibi pek çok afette aktif olarak rol oynayarak mağdurların yanında yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Ağır Seviye Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika

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