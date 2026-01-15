Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 6. Dönem İkinci Birleşim Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 6. Dönem İkinci Birleşim Toplantısını Gerçekleştirdi

15.01.2026 12:28  Güncelleme: 13:55
Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, toplumsal hayata aktif katılımı güçlendirme konularını ele aldığı 6. dönem 2. birleşim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda çocuk hakları ve sosyal gelişim için projeler tartışıldı.

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 6. dönem 2. birleşim toplantısını, belediyesi meclis salonunda gerçekleştirdi. 35 çocuk meclisi üyesinin katılım sağladığı birleşimde, çocukların toplumsal hayata aktif katılımını güçlendirmeye yönelik konular ele alındı.

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 2026 yılının ilk günlerinde 6. dönem 2. birleşim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda çocuk meclisi üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının başkanlığını 6. Dönem Başkanı Toprak Onur Davulcu üstlenirken, Katip Üyeler Zümra Sefi ve Doruk Söğüt toplantı sürecini yönetti. Toplam 35 çocuk meclisi üyesinin katılım sağladığı birleşimde, çocukların toplumsal hayata aktif katılımını güçlendirmeye yönelik konular masaya yatırıldı. Birleşimin gündeminde; çocukların haklarını öğrenmesi ve bu hakları günlük yaşamda etkin şekilde kullanabilmesi amacıyla Kartal'da hayata geçirilebilecek proje ve çalışmaların değerlendirilmesi yer aldı. Ayrıca teknolojinin doğru ve bilinçli kullanımı yoluyla arkadaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlik, proje ve uygulama önerileri görüşülerek, çocukların sosyal gelişimini destekleyecek fikirler paylaşıldı.

Alınanan kararlar desteklenecek

Toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç da katılarak çocukların çalışmalarına destek verdi. Toplantıda konuşan Kars, Çocuk Meclisi'nde alınan kararların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Çocuk Meclisi'ni çok önemsediğini ifade etti. Kars, mecliste dile getirilen görüşler ile alınan kararların belediye yönetimi açısından çok değerli olduğunu belirterek, bu kararların hayata geçirilmesi ve çocukların desteklenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanların seferber edileceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çocuk, Son Dakika

