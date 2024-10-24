Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 2024-2025 Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 2024-2025 Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 2024-2025 dönemi ilk toplantısı, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bir ortamda yapıldı. Toplantıya 63 çocuk katıldı ve yeni meclis yönetimi belirlendi. Başkan Gökhan Yüksel, çocukların önerilerinin dikkate alındığını ve çeşitli projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

24.10.2024 11:19
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 2024-2025 dönemi ilk toplantısı, Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın da kutlandığı oturuma Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıladı. İlçenin 20 mahallesini temsil eden çocuklar, yeni meclis yönetimini belirledi.

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 5. Dönem 1. Birleşim oturumuna toplam 63 çocuk katıldı. Çocukların kendilerini tanıtmaları ile başlayan oturuma, Cumhuriyetin ilanının 101'inci yılı kutlaması damga vurdu. Meclisin bayraklarla ve kırmızı beyaz balonlarla donatıldığı oturumda çocuklar, Kartal Belediye Meclisi sıralarını doldurdu.

Meclis komisyonlarının oluşturulması için oy verme işlemi ile başlayan oturumda, Çocuk Meclisi'nin yönetimi seçildi. Seçim sonucunda Betül Su Pulurlu Başkan seçilirken, İlhan Efe Kocabaş 1. Katip, Oğuz Kağan Çakmakçı ise 2. Katip oldu. Devir teslim törenin de yapıldığı oturumda daha sonra komisyon seçimleri ile katılımcıların dilek, öneri ve taleplerini aktardıkları konuşmalar yapıldı.

Çocuk Meclisi'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Yüksel, önceki çocuk meclislerinden yansıyan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili adımlar attıklarını söyledi. Örnek olarak bazı parkların isimlerini çocukların vermek istemesini gösteren Başkan Yüksel, şöyle konuştu:

"Çocuk Meclisi'miz kararların ciddiyetle uygulandığı bir meclistir"

"Şu anda önümde ayrı ayrı notlar var ve bu meclisi sadece bir buluşma olarak düşünmeyin. Kısa bir süre önce hayata geçen Kadın Meclisimiz de Çocuk Meclisi'miz de alınan kararlarının ciddiyetle uygulandığı meclislerdir. Daha önceki meclislerden çıkan önerileri dikkate aldık ve bazı parkların ismine Çocuk Meclisi karar verdi. Her birimizin değer verdiği isimler var ve bazen işin içinden çıkamadığımız durumlarda Çocuk Meclisi'nin önerileri çok kıymetli oldu, parklarımızın bir kısmına çocuk meclisi önerisini uyguladık. Yine Çocuk Meclisi üyelerinin dile getirdiği parkların kum zeminden yumuşak zemine geçmesi ile ilgili attığımız reel adımlar oldu.  Sokak hayvanları ile ilgili talepleri ve özellikle köpeklerin gezdirilebileceği parklar ile ilgili talepleri dikkate aldık. Bununla ilgili henüz tamamlanmasa da adımlar atıldı. Sokak hayvanlarının tedavi edilebileceği bir merkezin açılışını da yaptık. Yine Çocuk Meclisi'nin bize gösterdiği bir nokta, park haline getirildi. Bir önceki mecliste görme engelli bir kardeşimizin Sesli Kütüphane önerisini hayata geçirdik. Bu arada Spotify önerisini özellikle beğendim. Sizin dile getirdiğiniz her talebin, can kulağı ile dinlendiğini bilin."

Kartallı çocukların kent yönetimine katılmaları ve sorunlarını aktarmalarını hedefleyen meclis oturumuna Başkan Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 2024-2025 Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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