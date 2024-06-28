Kartal Belediyesi Elektrik Altyapısını Yenilemek İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Elektrik Altyapısını Yenilemek İçin Çalışmalara Başladı

Kartal Belediyesi, ilçenin elektrik altyapısını güçlendirmek için trafo inşa edecek ve kabloları yerin altına alacak. Elektrik kesintilerinin neden olduğu şikayetleri dikkate alan belediye, Kordonboyu, Orhantepe ve Cevizli mahallelerinde önemli bir çalışma başlattı.

28.06.2024 14:09  Güncelleme: 15:00
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, ilçenin elektrik altyapısını yenilemek için belirlenen yerlerde elektrik hatlarını güçlendirecek, trafo inşa edecek ve kabloları yerin altına alacak.

İlçede elektrik kesintilerinin neden olduğu şikayetleri dikkate alan Kartal Belediyesi, sorunların çözümü için düğmeye bastı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş) Kartal'ın Kordonboyu, Orhantepe ve Cevizli mahallelerinde önemli bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, 4 farklı noktada elektrik altyapısını tamamen yenileyecek.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nün kontrol ettiği faaliyetlerde, Tekel Caddesi üzerinde yer altından da yeni bir elektrik hattı geçiriliyor. Bölgedeki eski Tekel depolarının olduğu alana taşınacağı öğrenilen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ek binalarının, enerji ihtiyacı için bir trafo merkezinin inşasını da içeren çalışmalarla bölgedeki enerji hatları da yenileniyor.

Tekel Caddesi ve 30 Ağustos Caddesi boyunca kazılan kanallar ile daha yüksek voltaj değerlerine sahip enerji nakil hatları yerleştiriliyor. Yaya ve araç trafiğini aksatmadan yürütülen faaliyet ile bölge halkının elektrik kesintisi şikayetleri sona erecek.

Hava hatlarının yer altına alınması ile Saraylar ve Hacılar caddeleri modern bir hal alacak

Elektrik altyapısı ile ilgili çalışmaların sürdüğü diğer iki önemli cadde ise Cevizli Mahallesi'nde yer alıyor. Elektrik hatlarının direklerin üzerinde yer aldığı Saraylar ve Hacılar caddelerinde kanal kazan ekipler, hava hatlarını yer altına alıyor. Mahalle halkının ve muhtarının talebi üzerine başlatılan çalışmada, eskiyen ve tehlike arz eden eski beton ile demir direkler kaldırılarak, olası kazaların önüne geçilmiş oluyor.

Kartal Belediyesi'nin girişimi ileyürütülen faaliyette ayrıca, her iki caddeye de paslanmaya karşı galvaniz kaplı estetik olarak daha modern bir görünüme sahip olan aydınlatma direkleri konulacak. Çalışmalar sonunda caddedeki ticaretin de artması hedefleniyor. Bu kapsamda, 4 caddede toplam 3 kilometrelik hat döşenmiş olacak. Açılan kanalların önce karo plakaları, sonra beton ve asfalt ile kapatıldığı çalışmalarda gerekli iş güvenliği önlemleri de alınıyor.

Kaynak: ANKA

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