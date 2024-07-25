Kartal Belediyesi İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi İklim Değişikliğine Dirençli Bir Kent İçin Çalışıyor

Kartal Belediyesi, ilçenin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm mahallelerin ısı haritasını çıkaran belediye, müdahale planlarını bu verilere göre hazırlayacak.

25.07.2024 10:31
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, bağlı deniz suyu seviyesinde yükselme, düzensiz yağış rejimleri ve hava olaylarının olumsuz etkilerine karşı, ilçenin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İlçedeki tüm mahallelerin ısı haritasını çıkarmaya başlayan Belediye, ölçümler tamamlandığında müdahale planlarını bu verilere göre hazırlayacak.

Kartal Belediyesi, kapsamlı bir çalışma ile "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" hazırlıyor. 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' çerçevesinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bina Yönetim Şefliği ekipleri, ilçenin 20 mahallesinde çalışma başlattı. Mahalleleri tek tek gezen ekipler, termometre ile ısı ölçümleri yaparak mahallelerin kentsel ısı haritasını çıkarmaya başladı. Belediye, ekiplerin kentsel ısı haritası ölçümlerini tamamlaması ile birlikte müdahale planlarını bu verilere göre hazırlayacak.

Belediye, ilçenin iklim direncini geliştirmek için stratejik planını güncelliyor. İlçedeki yeşil alanların artırılması, hava koridorlarının oluşturulması, enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, karbon ayak izinin azaltılması gibi müdahaleler ile kentin iklim direncini geliştirmek hedefleniyor.

"Yeşil şehirler vizyonu ile çalışıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçenin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve dirençli bir kent olması için kararlı olduklarını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Yüksel, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz iklim değişikliği ve buna bağlı küresel ısınma problemi, sadece Kartal'ı değil, ülkemizi ve tüm dünyayı etkiliyor. Bu çalışmaları hem kentteki yaşam kalitesini artırmak hem de çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Kartal ve dünya bırakmak için başlattık. Akıllı, sürdürülebilir ve yeşil şehirler vizyonu ile Kartal'ın iklime direncini geliştirecek projeler geliştiriyoruz. Yakında komşularımız bu projelerin faaliyetlerine tanık olacaklar. Bu konu belediyelerin tek başına çözebileceği bir sorun değil tabii ki. Özellikle vatandaşlarımızın, iklim değişikliği ile ilgili farkındalıkları da oldukça önemli. Bu sorun, ancak hep birlikte işbirliği yaparak etkisini azaltabileceğimiz bir konu. Atıklarımızı ayrıştırmak, binalarımızı enerji verimli hale getirmek, ulaşımda toplu taşımaya, bisiklet gibi alternatiflere öncelik vermek, tüketimlerimizi yerel işletmelerden yapmak gibi davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz oldukça önemli. Kartal Belediyesi olarak, gerek sürdürülebilir kentsel planlama ve altyapı ile gerekse kuracağımız işbirliği mekanizmaları ile Kartal'ın dirençli bir kent olmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız."

Kaynak: ANKA

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