Kartal Belediyesi Kadir Gecesi'nde İftar Sofrası Kurdu

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Kadir Gecesi'nde vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Kartal Belediyesi'ne ait Aşevi'nde hazırlanan yemekler ile iftarını açan vatandaşlara, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde lokma ikramında bulunuldu.

Kadir Gecesi'nde Kartallılar, Uğur Mumcu Mahallesi Kültür Merkezi'nde kurulan açık hava iftar sofrasında bir araya geldi. Kartal Belediyesi'ne ait Aşevi'nde hazırlanan yemekler ile iftarını açtı. Kartal Belediyesi'nin Kadir Gecesi dolayısıyla Uğur Mumcu Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğinin ardından ise camilerde vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Kadir Gecesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu mübarek gecenin tüm komşularımıza sağlık, huzur ve barış getirmesini, hayırlara vesile olmasını dilerim. Kadir Gecemiz mübarek olsun" dedi.