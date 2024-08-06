Kartal Belediyesi, \'Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşmaları\' düzenliyor

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(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 2019 yılında hayata geçirdiği "Mahallemi Dinliyorum" toplantılarının ikinci serisi, "Komşu Buluşmaları" adıyla başladı.

5 yılda bir hazırlanan ve kentin yönetimine dair yol haritalarının oluşturulduğu Stratejik Plan çalışmalarını vatandaşların görüş ve önerilerine açan Kartal Belediyesi, ilçenin mahallerinde "Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşmaları" düzenliyor. Kartal'ın 20 mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan buluşmaların ilk günü, Başkan Yüksel'in katılımıyla Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi önünde yapıldı.

Gülen yüz kartlarıyla sorun ve fikirlerin derecesi ölçüldü

Buluşmada vatandaşların soruları alınmadan önce büyük ekranda QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesi'nin hizmetlerini ölçen bir ankete katıldı. Mahallelerinin sorunlarını ve sorunların çözümü için fikirlerini belirten vatandaşlar, ellerinde bulunan gülen yüz kartlarıyla sorun ve fikirlerin derecesini ölçtü. Çok sayıda gülen yüz alan vatandaşların sorunları tüm mahallenin ortak sorunu olarak kayıt altına alındı.

Buluşmada vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Yüksel, şöyle konuştu:

"Sizlerin ihtiyaçlarını, fikirleri dinlemek için göreve gelir gelmez bu toplantılara başladık, sonrasında birçok belediye bizleri takip etti. Önünde toplandığımız alan yani Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi de siz komşularımızın taleplerine, fikirlerine verdiğimiz değerin somut bir örneği olarak duruyor. Geçtiğimiz dönem büyük bir kompleks olarak açmıştık burayı. Sizlerden aldığımız geri dönüşler de hem Mahallemi Dinliyorum Toplantıları'nın hem de hayata geçirdiğimiz projelerin siz komşularımızı merkeze alarak yaptığımızda çalışmalarımızın nasıl olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bu sohbetimiz tamamıyla kayıt altına alınmakla birlikte sizlerin en fazla gülen yüz kaldırdığınız önerilerden başlayarak hepsi bizim programımıza dahil edilmiş olacak. Biz bu sorunları ilk defa burada mı duyuyoruz, hayır. Yıl içerisinde mahalle muhtarlarımızla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ve Komşu İletişim Merkezi Saha Çözüm Ekibi'miz mahallenizi ziyaret edip sizlerle anket yaptığında biz mahallenizdeki sorunlardan haberdar olmuş oluyoruz. Bugün burada gerçekleştirmiş olduğunuz mini ankette de görmüş olduğumuz üzere bizlere en fazla KİMER aracılığıyla ulaşıyorsunuz ve sorunlarınızı dile getiriyorsunuz. Sizlerle iletişimde kalarak el ele verip sorunlarımızı bir nebze de olsa azaltacak ve sizlerin fikirleriyle Kartal'a değer katmaya devam edeceğiz."