Kartal Belediyesi, Mehmet Moğultay'ı vefatının yedinci yılında anma töreni düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, Mehmet Moğultay'ı vefatının yedinci yılında anma töreni düzenledi

Kartal Belediyesi, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ı vefatının yedinci yılında düzenlediği törenle mezarının başında andı. Törene, belediye yetkilileri, siyasi liderler ve vatandaşlar katıldı.

05.07.2024 11:52
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ı vefatının yedinci yılında düzenlediği törenle mezarının başında andı.

5 Temmuz 2017 tarihinde hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Adalet Bakanı, 18. 19. ve 20. dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay, vefatının yedinci yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında Kartal Belediyesi'nin düzenlediği törenle anıldı.

Anmaya Belediye Başkanvekili Olcay Özgön, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Mert Polat, Mehmet Moğultay'ın kardeşi Hüseyin Moğultay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törene, bakanın çalışma hayatı ve sevenlerinin anılarını anlatmasıyla başladı. İlk konuşmayı yapan bakanın kardeşi Hüseyin Moğultay, Belediye'ye ve Başkan Gökhan Yüksel'e her sene düzenlenen anma töreni düzenledikleri için teşekkür etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Mehmet Moğultay'ın önemli bir siyasi lider olduğunu anlatarak, yeşerttiği fikirlerin kendilerine örnek olduğunu söyledi.

Törene, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılan Olcay Özgön, Mehmet Moğultay'ın ne kadar önemli bir karakter olduğundan bahsetti ve her sene olduğu gibi anmaların devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ve duaların ardından Moğultay'ın mezarına sevenleri tarafından çiçek bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, Mehmet Moğultay'ı vefatının yedinci yılında anma töreni düzenledi - Son Dakika

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