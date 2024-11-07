Kartal Belediyesi'nde İşçi Grevi ve Toplu İş Sözleşmesi Tartışmaları

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Kartal Belediye Meclisi Toplantısı'nda, ilçede işçilerin yaptığı grevden sonra imzalanan toplu iş sözleşmesi ve işçilere yapılan zamlar gündeme geldi.

Kasım ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Faruk Türkmen'in başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Meclis Üyesi Haydar Göksoy, işçilerin haklarını almak için yaptığı grevde, belediye yönetiminin grev kırıcılığı yaptığını belirterek, tepki gösterdi.

Göksoy, işçilerin bu başarısının idareyi üzdüğünü ve rahatsız ettiğini savundu.

Kartal Belediyesinde sendikal hareketin hiçe sayıldığı ifade eden Göksoy, " Türkiye'de sendikal hareket CHP'nin önünden geçer. İdarenin sendikayı aradan çıkarması ve sendika merkeziyle belediye başkanımızın yönetiminde bulunduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasıyla (SODEMSEN) iş tutması CHP tarihinde sendikacılık sürecini rezil etmiştir." dedi.

"Grev kırıcılığı yapmaya çalışan meclis üyesi bir köpek tarafından ısırıldı"

Göksoy, grev kırıcılığı yapmaya çalışan meclis üyesi Ali Aluç'un bir köpek tarafından ısırıldığını belirterek, "Seçilmiş meclis üyeleri çöp toplayarak, grev kırıcılığı yapmaz. Bir meclis üyemizi köpek ısırdı. ya çok şiddetli bir saldırıya uğrasaydı, bunun hesabını kim verecekti? Ben araştırdım köpek son derece sağlıklı ve aşılı gönlünüz de rahat olsun." ifadelerini kullandı.

İşçilere verilen ücretlere ilişkin farklı rakamların konuşulmasına tepki gösteren Göksoy, şöyle konuştu:

"Başkan Gökhan Yüksel pazartesi toplantıda dedi ki, 'İkinci skalada olan arkadaşlarımız 46 bin 900 lira maaş alacaklar.' İşçi kardeşlerimin cebine 28-30 bin lira para giriyor. Belediye başkanı 46 bin 900 diyerek kimseyi aldatamaz. Ben buradan deklare ediyorum, bir dahaki ay işçi kardeşlerimize 46 bin 900 lira para yatırılırsa ben Belediye aşkanımıza teşekkür edip, özür dileyeceğim."

CHP Meclis Üyesi Umut Daştan, hiçbir zaman işçi düşmanlığı yapmadıklarını, meclis üyeleri olarak işçilerin yanında olduklarını savunarak, "Meclis üyesinin çöp toplaması toplum sağlığında daha mı önemli? Yeri gelip temizleyecek. İşçi arkadaşlarımızın hep yanında olduk." şeklinde konuştu.

CHP Meclis Üyesi Önder Turmuş işçilere verilecek ücretlere ilişkin, "İşçilerimize 49 bin dediniz değil mi? O giydirilmiş ücretimiz. 25-26 bin de almıyor. İşçilerimizin eline net olarak 36 bin küsur geçecek." dedi.

İşçilerin kazanımlarına sevindiklerini, daha çok ücret veremedikleri için üzüldüklerini belirten CHP Meclis Üyesi Düzgün Çapar, "Toplu iş sözleşmesi biten AKP'li belediyeleri, Kartal Belediyesi ile karşılaştırdığımızda yevmiyeleri 200-300 lira fazla verdiğimizi göreceksiniz. İşçi dostu görünüp, kendi belediyelerinizi görmezden geliyorsunuz. CHPli belediyelerde işçi haklarını savunuyormuş gibi yapıyorsunuz." diye konuştu.

"Ekonomide yaşanan sıkıntılar Kartal Belediyesinin borçlarına gösterilecek bir gerekçe değildir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammer Bektaş, Kartal Belediyesinin bütçe yönetimini yapamadığını, 2009 yılından sonra gittikçe kötüye götürdüğünü söyleyerek, "Ekonomide yaşanan sıkıntılar Kartal Belediyesinin borçlarına gösterilecek bir gerekçe değildir. Deniz bitti sonuna geldik. Her yıl aldığınız borçları veremedik, ipotek karşılığı ancak Kartal Belediyesi borçlanmaya gidiyor o da alabilecek miyiz belli değil." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Meclis Üyesi Özkan Özdemir ise imzalanan toplu iş sözleşmesinden önce grev süresi boyunca her gün işçilerin yanında olduklarını savunarak, "Genel merkez imza attı diye yaygara kopartıyorlar. İşçi arkadaşlarımızı kışkırtarak, belediye başkanımıza karşı hukuksuz bir şekilde temizlik işlerinin olduğu alana yığıyorlar niye? Çünkü temizlik durursa Kartal'da bunu reklam edip kullanacaklar. Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra iş bırakma eylemi hukuksuzdur. O arkadaşlara tebligat gönderdik, 'İşten çıkarılacaksınız, sizi kullanıyorlar, işinizden olacaksınız.' dedik. Tebligat ellerine geçince sulh oldu." ifadelerini kullandı.