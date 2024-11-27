Kartal Belediyesi'nden Miniklere Ücretsiz Ağız ve Diş Taraması

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören minikler için ücretsiz ağız ve diş taraması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerin ardından miniklere diş hekimi tarafından diş fırçalamanın önemi ve sağlıklı diş fırçalama tekniklerini içeren ağız bakım eğitimi verildi.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yapılan eğitim ve ücretsiz kontrol programına, Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker de eşlik ederek çocukları yalnız bırakmadı.

Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dişçi koltuğuna sırayla uzanan minikler, diş hekimi Nihan Türkoğlu'nun eğlenceli yaklaşımıyla dişlerini, herhangi bir korku yaşamadan gösterdi. Sırasıyla tüm çocukların diş kontrolünü gerçekleştiren diş hekimi Türkoğlu, dişlerine müdahale edilmesi gereken çocukların isimlerini, sonrasında velilerini bilgilendirmek üzere not aldı. Ağız ve diş muayenesinin ardından yine diş hekimi Nihan Türkoğlu tarafından çocuklara diş fırçalamanın önemi ve sağlıklı diş fırçalama tekniklerini kapsayan 'ağız bakım' eğitimi verildi. Türkoğlu, diş sağlıklarının önemi açısından yedikleri ve içtiklerine dikkat etmeleri gerektiğini ve şekerli gıdalardan uzak durmaları gerektiğini çocuklara verdiği örneklerle anlattı. Çocukların birbirleri ile yarışırcasına diş hekimine sorular yöneltmeleri ve sorulan sorulara heyecanlı bir şekilde cevap vermeleri ise eğitimin atmosferini renklendirdi.

Etkinlik sonrasında çocukların diş fırçalama alışkanlığı edinmeleri için Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kendilerine diş macunu ve diş fırçası içeren ağız bakımı seti dağıtıldı.