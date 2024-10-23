Kartal Belediyesi'nden Sıfır Atık Seferberliği - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Sıfır Atık Seferberliği

Kartal Belediyesi, atıkların geri dönüşümü için 'Sıfır Atık' seferberliğine devam ediyor. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki UPCİTY Sitesi'ne ücretsiz eğitim verildi. Eğitimde atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri detaylıca ele alındı.

23.10.2024 10:16  Güncelleme: 10:32
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, ilçede atıkların geri dönüşümü için başlattığı "Sıfır Atık" seferberliğine devam ediyor. Atıkların kaynağında geri dönüşümü için çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bir yandan da sitelere ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Proje kapsamında ekipler bu kez Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan UPCİTY Sitesi'ndeki personele eğitim verdi.

Kartal Belediyesi, ilçede atıkların geri dönüşümü için başlattığı "Sıfır Atık" seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Uğur Mumcu Mahallesi UPCİTY Sitesi'ndeki personele sıfır atık eğitimi verdi. Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, sitelerde çalışan temizlik ve bakım personelini bilinçlendirerek, atık yönetimi konusunda daha etkin ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

Eğitim programında, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm malzemelerinin doğru yönetimi, organik atıkların kompost haline getirilmesi ve plastik, cam, kağıt gibi materyallerin geri dönüşüm süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılara, sıfır atık uygulamalarının önemi ve çevreye olan faydaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Belediye, gıda işletmelerine ve ilçe sınırları içerisinde yer alan sitelerde çalışan personele, Koroplast, CSR plastic, KMK Paper, ve iş birliği ile atıkların geri kazandırılmasına yönelik eğitim vermeye devam ediyor.

Sıfır Atık bilincini her kesime yayacağız

Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, UPCİTY Sitesi'nde verilen eğitime katılarak kendisi de sıfır atık yönetim sistemi ile alakalı personele bilgilendirmelerde bulundu. Kars, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılmasını hedeflediğini belirtti. Atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını kapsayan bir sistem olduğunu, bu yönüyle de oldukça önem taşıdığını aktaran Başkan Yardımcısı Kars,  Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de bu konuyu çok önemsediğini vurgulayarak, eğitim alan site personeline Başkan'ın sevgi ve selamlarını iletti.

Başkan Yardımcısı Dilek Kars'ın ardından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden uzman personel site çalışanlarına detaylı bir eğitim verdi. Eğitimin ardından personel, sıfır atık uygulamaları ile ilgili edindikleri bilgileri sitelerinde uygulayacaklarını ve atık yönetimi konusunda daha dikkatli davranacaklarını bildirdi.

Eğitimde Başkan Yardımcısı Dilek Kars'a, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir ile birim personeli eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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