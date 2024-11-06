Kartal Belediyesi'nden Tsunami Erken Uyarı Prosedürü Çalıştayı

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, olası Marmara depremine yönelik önlem ve hazırlık çalışmaları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği "Tsunami Erken Uyarısı Standart İşleyiş Prosedürleri" çalıştayına katıldı. Programda, Kartal Belediyesi'nin alanında uzman ekipleri, belediyenin deprem ve tsunami ile ilgili hizmet ve çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde gerçekleştirilen "Tsunami Erken Uyarısı Standart İşleyiş Prosedürleri" çalıştayına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinin yanı sıra Kartal Belediyesi'ni temsilen Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Bina Yönetim Şefi Murat Kerim ile 17 belediyeden yetkililer katıldı.

Etkinlikte, her belediyeden temsiciler, deprem riskine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kartal Belediyesi Bina Yönetim Şefi Murat Kerim de sunumunda Kartal'ın 10 mahallesine kurulan 14 ivmeölçer ile Deprem Algılama ve Erken Uyarı Sistemi'ne yönelik detaylı bilgi aktardı.

Kartal Belediyesi'nin AFAD'a akredite olan gönüllü arama kurtarma ekibinden de bahseden Murat Kerim, olası bir deprem ve tsunami tehlikesi durumunda ses yayın merkezi olarak kullanılacak mekanlar ve oluşturulacak ekipten bahsetti. Kerim sunumunu, kurulacak telefon zinciri ve uydu telefon bilgi formu ile ilgili detaylı bilgilendirmeyle sonlandırdı.