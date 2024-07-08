Kartal Cemevi'nde Muharrem ayının ilk orucu dualarla açıldı

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(İSTANBUL) - Kartallı vatandaşlar, Kartal Cemevi'nde Muharrem ayının ilk orucunu dualar eşliğinde açtı.

Kartal Cemevi Vakfı tarafından vatandaşların sıcaktan etkilenmemesi için bahçede düzenlenen oruç açma yemeğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Vekili Olcay Özgön katıldı. Özgön, "Oruçlarımızın kabul olmasını diliyor, tüm canlarımızın dualarının ve niyetlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hem Muharrem ayını hem de bu ayın anlam ve önemini iyi anlamak ve yaşatmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Yemeğe Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön'ün sıra CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cemevi dedesinin, muharrem yası ve matem orucuyla ilgili konuşması ve okunan duaların ardından oruçlar açıldı.