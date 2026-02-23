Kartal'da Çocuklar ve Aileleri, Ramazan Etkinliklerinde Eğlenceli Zaman Geçirdi

(İSTANBUL) – Kartal Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı kültür ve sanat etkinlikleri, hafta sonu boyunca Yakacık'tan Uğur Mumcu'ya, Soğanlık'tan ilçenin farklı noktalarına uzanan bir etkinlik takvimiyle vatandaşlarla buluştu. Çocuklara yönelik içeriklerin ön planda olduğu programlarda aileler de salonları doldurarak ramazan akşamlarını birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kartal Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca kültür merkezlerinde hayata geçirdiği geleneksel etkinlik programlarında çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli zaman geçirdi. Ramazan akşamlarının renklendiği programlarda; Karagöz gölge oyunundan ortaoyununa, sinema gösterimlerinden müzik dinletilerine kadar çeşitli etkinlikler ve ikramlarla geleneksel ramazanlar yaşatıldı.

Geleneksel sahne sanatları Yakacık'ta hayat buldu

Yakacık Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte meddah gösterisiyle başlayan program, gölge oyunu "Can Dostum Karagöz" ile devam etti. Hacivat ve Karagöz'ün diyalogları minik izleyicilerin beğenisini kazandı. Gösteri sonunda çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Sahneye davet edilen çocuklar da karakterlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Orta oyunu geleneği Uğur Mumcu'da sahnelendi

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde dün MKR Sanat tarafından sahnelenen "Kavuklu Geri Döndü" adlı orta oyunu, geleneksel tiyatro kültürünü yeni kuşaklarla buluşturdu. Kavuklu ve Pişekar karakterleri etrafında şekillenen oyun, çocuklar kadar yetişkinlerden de ilgi gördü. Program kapsamında katılımcılara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Soğanlık'ta ailece sinema keyfi

Ramazan etkinliklerinin bir diğer adresi ise Soğanlık Kültür Merkezi oldu. Pazar günü gerçekleştirilen "Bursa Bülbülü" film gösterimi, farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı salonda bir araya getirdi.