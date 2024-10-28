Kartal\'da Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılına özel Makine Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde, Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenledi.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Makina Hangar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği iş birliğinde, Makina Hangar'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda, hamleler yarıştı.

Geniş katılımlı gerçekleşen turnuvanın açılış hamlesini Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartallı gazeteci Selim Akdoğan yaparken, etkinlik iki gün boyunca süren kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Bu özel günde bu kadar kalabalık bir katılım görmek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımıza ve gençlerimize, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şerefine düzenlemiş olduğumuz satranç turnuvamıza katılım gösterdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir yeri olan satranç sporunu desteklemeye devam edeceğiz. Sizlere Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in başarı dileklerini ileterek açılışı gerçekleştiriyorum" dedi.

Sporculara ödülleri takdim edildi

Toplam 300 satranç sporcusunun 8 yaş ve altı, 9-10 yaş, 11-16 yaş, 16 yaş ve üstü olmak üzere 4 kategoride mücadele ettiği turnuvada sporcular, Cumhuriyet coşkusunu ve satranç sevgisini bir arada yaşama imkanı buldu. Turnuvanın sonunda kazanan sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Çekişmeli geçen turnuvanın son gününde 9-10 yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara; Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Serkan Taş, 8 yaş ve altı kategorisinde dereceye giren sporculara Belediye Meclis Üyesi Ali Aluç, 9-10 yaş kategorisinde dereceye giren sporculara Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnan Ülgen, 11-16 yaş kategorisinde dereceye giren sporculara ise Turnuva Baş Hakemi kupa ve hediye çeklerini takdim etti.