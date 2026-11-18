Trafikte bıçaklı tehdit İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşandı. Motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışmada bıçak göstererek tehditte bulunan 50 yaşındaki sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

TRAFİKTEKİ TARTIŞMA BIÇAKLI TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

Olay, 14 Kasım'da İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 kara yolunun yan yolunda, Kadıköy istikametinde ilerleyen motosikletli kurye H.Y. (25) ile otomobil sürücüsü K.S. (50) arasında henüz açıklanmayan bir nedenle tartışma çıktı. İki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede tehlikeli bir boyuta ulaştı. Otomobil sürücüsü K.S., tartıştığı motosikletli kuryeye bıçak göstererek tehditte bulundu. Trafikte yaşanan olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da motosikletli bir kuryenin bıçakla tehdit edildiği anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgeyi ve tarafların kimliklerini belirlemek için inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, olayın 14 Kasım'da Soğanlık Mahallesi D-100 yan yolunun Kadıköy istikametinde meydana geldiği tespit edildi. İnceleme sonucunda tehdit edilen kişinin 25 yaşındaki motosikletli kurye H.Y., bıçak gösteren otomobil sürücüsünün ise 50 yaşındaki K.S. olduğu belirlendi.

KURYEYİ BIÇAKLA TEHDİT EDEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olayın taraflarını belirleyen polis ekipleri, kuryeye bıçak göstererek tehditte bulunan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçti. Şüpheli K.S., emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kuryeyi bıçakla tehdit ettiği belirlenen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.