Kartal'da İngiliz öğretmeni öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kartal'da İngiliz öğretmeni öldüren şüpheli tutuklandı

Kartal\'da İngiliz öğretmeni öldüren şüpheli tutuklandı

Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

09.02.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Kartal'da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İngiliz vatandaşı Katie Erorbay'ı, 1 Şubat'ta, öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G, hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim, Mustafa G'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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