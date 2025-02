Kartal'da 'Kadının Gücü' Temalı Toplantı Gerçekleştirildi

Güncel

(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki ilk ve ortaokullarda faaliyet gösteren okul aile birliği başkanları, Kartal Kadın Meclisi üyeleri ve Kadın Emeği Pazarı üyeleri ile Jüpiter Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yüksel, "Çalışmalarımızın tamamının merkezinde çocuk var, ortaklarımız ise siz anneler ve kadınlarsınız" dedi.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki 25 ilkokul ve ortaokulun okul aile birliği başkanları, Kartal Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri ve Kadın Emeği Pazarı üyeleri için bir toplantı organize etti. Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Jüpiter Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Yüksel, şunları dile getirdi:

"Bugünkü konu başlığımız 'Kadının Gücü' bundan sonra yapacağımız toplantılarda da neler yapabileceğimizi konuşmuş olacağız"

"Burada fedakar bir ekip ve emek görüyorum. Okul aile birliği üyelerinin gönüllü olarak verdikleri emeği saygıyla anıyorum. Kadın Meclisi üyeleri ve Kadın Emeği Pazarı üyelerini de saygıyla selamlıyorum. Okul aile birliği başkanları ile müdürlerimizin de yer aldığı buluşmalar yapıyoruz. Okullarımızın iyileştirmeleri sürekli güncellenen bir konu, bunu biliyoruz. Yaptığımız her işten tabii ki herkesin haberi olmuyor. Farklı farklı müdürlüklerimizin yürüttüğü organizasyonlar oluyor. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün 1. sınıflara yönelik yürüttüğü ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması var. Beden eğitimi öğretmenleri ile ortak paydamız var. Kartal Belediyemizin bir Sanat Akademisi var. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde; keman, piyano, çello, gitar gibi pek çok bölüm var, konservatuvara hazırlık gibi düşünebilirsiniz... Müzik öğretmenleri ile de böyle bir paydamız var, yetenekli buldukları çocukları yönlendirmelerini istiyoruz; çünkü biz bunu Kartal'ın çocukları için yapıyoruz. Yaptığımız her hizmet, onlar için ve o yüzden en çok sizin bilmeniz gerekiyor. Satranç Akademisi'nden tutun, Makina Hangar'daki atölyelere değin birçok ortak çalışmamız var. Bunları en çok bilmesi gereken ekip ile beraberiz şu an. Çalışmalarımızın tamamının merkezinde çocuk var, ortaklarımız ise siz anneler ve kadınlarsınız. Aramızdaki iletişim ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi olur. Bugünkü konu başlığımız 'Kadının Gücü' bundan sonra yapacağımız toplantılarda da neler yapabileceğimizi konuşmuş olacağız."

Başkan Yüksel'in ardından konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, özellikle şiddet konusunda mutlaka iletişime geçilmesi gerektiğini belirterek, kadınlara kapısının her zaman açık olduğunu söyledi. Kadına yönelik gerek fiziksel gerekse psikolojik şiddet konularında zarar gören kişilerin ve velilerin mutlaka bildirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Kars, bu konuda kadınların birlikte çok daha güçlü olduklarını söyledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ve hayata geçirdiği pek çok hizmet ve projeyi tek tek anlatarak bunlara katılımın artırılması ve duyurulması konusunda kadınlardan destek istedi. Kadınlardan ve özellikle Kadın Meclisi'nden gelen her türlü talep, öneri, istek ve iş birliği teklifini sıcak bir şekilde değerlendirerek hemen uygulamaya geçirmek için ekip arkadaşlarıyla çalıştıklarını belirten Karacan, kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla da çalışmalarının yoğun bir tempoyla devam ettiğini dile getirdi.