Kartal'da Kamusal Alanlar İçin Karavan Tahliyesi - Son Dakika
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Kartal'da Kamusal Alanlar İçin Karavan Tahliyesi

Kartal Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri, Kartal sahilinde kamusal alanları işgal eden karavanları tahliye ederek, park sorunlarını çözmek için harekete geçti. Başkan Gökhan Yüksel, sahilin daha düzenli ve erişilebilir olması için çağrıda bulundu.

05.12.2024 11:22  Güncelleme: 12:07
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri Kartal sahilindeki park alanları başta olmak üzere, kamusal alanları işgal eden karavanları tespit ederek, karavan sahiplerine yaptıkları uyarıdan sonra araçları bölgeden tahliye ediyor.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri Kartal sahilindeki park alanları başta olmak üzere, kamusal alanları işgal eden karavanlara müdahale etmeye devam ediyor. Özellikle bölgede yaşayan ve hafta sonları sahilde vakit geçirmek isteyen vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kartal Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri, ortak bir çalışma yürüterek soruna müdahale etti.

İlk etapta yerleşik karavanların sahiplerine araçlarını tahliye etmeleri gerektiğine ilişkin uyarılar yapan ekipler, sahibi henüz belirlenemeyen ve uyarılara uymayan karavancıların araçlarını çekici yardımı ile bölgeden tahliye etti. Karavanların kaldırılmasıyla sahil bölgesinde düzen ve erişim kolaylığı sağlanarak, park sorunları büyük ölçüde hafifletildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den, araç sahiplerine çağrı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaşanan sorunlara çözüm bulmak için hızlı bir şekilde harekete geçildiğini dile getirerek, şu açıklamayı yaptı:

"Kartal sahilinde yaşanan park alanı işgalleri ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda İBB Zabıta Ekipleri ile birlikte bir müdahalede bulunduk. Sahilimizi herkesin rahatça kullanabileceği düzenli, güvenli ve erişilebilir bir hale getirmek öncelikli hedefimiz. Bu müdahale sayesinde park sorunlarının azalacağını ve vatandaşlarımızın memnuniyetinin artacağını umuyoruz. Geçtiğimiz aylarda da benzer bir çalışmayla park sorununa müdahale etmiştik. Araç sahiplerine, komşularımızın mağduriyet yaşamaması adına daha hassas olmaları konusunda çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Kamusal Alanlar İçin Karavan Tahliyesi - Son Dakika

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