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KARTAL'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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KARTAL'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

KARTAL'da park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpü ile müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

29.12.2023 - 04:15,
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KARTAL'da park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 02.00 sıralarında Yeni Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Senem Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm otomobili sararken, çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, alev topuna dönen otomobilin yanma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

KARTAL\'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Kaynak: DHA
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