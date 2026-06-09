Kartal Sahilinde "Su Yoksa Hayat Yok" Buluşması

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Marmara Denizi Günü ve Dünya Çevre Günü kapsamında deniz kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Su Yoksa Hayat Yok" temalı etkinlik düzenledi.

Kartal'da 8 Haziran Marmara Denizi Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Su Yoksa Hayat Yok" temalı etkinlik düzenledi. Kartal Su Sporları İskelesi'nde düzenlenen etkinlik; Kartal Belediyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, DSS Dive Academy, LazySealDive Center ve ilgili paydaş kurumların iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte denizaltı dip temizliği, denizden çıkan atık sergisi ve "Yeşilden Maviye Uçurtma Etkinliği" düzenlendi. Programa; Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcısı Dilek Kars, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Öğr. Gör. Güvenç Sorarlı, öğrenciler, öğretmenler ve çevre gönüllüleri katıldı.

DENİZDEN ÇIKAN ATIKLAR SERGİLENDİ

Etkinlik kapsamında İstanbul Gedik Üniversitesi, DSS Dive Academy, LazySealDive Center ve Kartal Belediyesi iş birliğiyle dalgıçlar tarafından denizaltı dip temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçların Marmara Denizi'nden çıkardığı plastik, cam ve benzeri çeşitli atıklar, etkinlik alanında sergilenerek deniz kirliliğine dikkat çekildi. 36 dalgıçın katıldığı dip temizliği sonrası gerçekleştirilen sergide, çevre kirliliğinin yalnızca doğayı değil, deniz canlılarını ve insan yaşamını da doğrudan etkilediği hatırlatıldı.

Programda Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı tasarım sergisi de büyük ilgi gördü. Öğrenciler, geri dönüştürülebilir materyalleri kullanarak hazırladıkları çalışmalarla sıfır atık bilincine farklı bir bakış kazandırdı. Etkinliğin renkli bölümlerinden biri de Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri ile Doğa Koleji öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeşilden Maviye Uçurtma Şenliği" oldu. Öğrenciler, kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurarak hem keyifli vakit geçirdi hem de doğa, deniz ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı.

"MARMARA DENİZİ'NİN TEMİZ OLMASI BİZİM ELİMİZDE"

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Su yoksa hayat yok" mesajının önemine dikkat çekerek, Marmara Denizi'nin temiz kalması ve temizlenmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Kartal Belediyesi olarak bu etkinliği her yıl gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yüksel, özellikle çocuklarda ve gençlerde çevre bilinci oluşturmanın çok değerli olduğunu ifade etti. Yüksel, "Marmara Denizi'nin temiz olması ve temizlenmesi bizim elimizde. Bu nedenle yeni nesillerin de bu bilinçle yetişmesi çok önemli. Gençlerimizi bu konuda çok heyecanlı ve duyarlı görmek bizleri mutlu ediyor" dedi. Başkan Yüksel, etkinliğin bu yıl farklı bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, İstanbul Gedik Üniversitesi ve dalış kulübüyle yapılan çalışmaların çevre farkındalığına önemli katkılar sunduğunu söyledi. Üniversitelerin yerel yönetimlerin çevre çalışmalarında önemli paydaşlar olduğunu vurgulayan Yüksel, dalış kulübünün sağladığı veriler ve raporlarla deniz ekosistemine dair yeni bilgiler edindiklerini belirtti.

PİNA MİDYESİNİN MARMARA DENİZİ İÇİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Programda, Dragos bölgesinde ve Kartal Su Sporları Merkezi çevresinde de yaşamını sürdüren Pina midyesinin önemi de gündeme getirildi. Başkan Gökhan Yüksel, Pina midyesinin deniz ekosistemi açısından değerli bir tür olduğunu belirterek, bu midyelerin suyu temizleme özelliğine dikkat çekti. Dalgıçların deniz altında Pina midyelerine ulaşarak sayılarını, yaşam alanlarını ve üreme süreçlerini inceleyeceğini ifade eden Başkan Yüksel, bu çalışmaların Marmara Denizi'nin temizliği ve ekolojik dengesinin korunması açısından önemli veriler sağlayacağını söyledi. Yüksel, denizlerin korunması için farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, daha temiz ve çevreye duyarlı bir Kartal için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Program sonunda Başkan Yardımcısı Dilek Kars tarafından, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Program Başkanı Öğr. Gör. Güvenç Sorarlı, Dr. Öğr. Gör. Ata Aksu ile Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğretmeni Çiğdem Karagözoğlu'na katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Kartal Belediyesi'nin çevre duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalarının önemli bir parçası olan etkinlikte, Marmara Denizi'nin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı. "Su Yoksa Hayat Yok" mesajıyla gerçekleştirilen program, çocukların ve gençlerin çevre bilinciyle yetişmesinin sürdürülebilir bir gelecek için taşıdığı öneme dikkat çekti.