Kartal'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DEE 559 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 TJP 66 plakalı taksiye arkadan çarptı.
Kazada savrulan taksi ve otomobil önce bariyerlere, ardından orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada isimleri öğrenilemeyen taksi sürücüsü ile araçtaki yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan sahil yolu kazaya karışan taksi ve otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
