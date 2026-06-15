Kartal'daki ölümde şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kartal'daki ölümde şüpheli tutuklandı

15.06.2026 11:02
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Kartal Yakacık'ta 26 Mayıs'ta ölü bulunan Osman Oruç'un boyun kırığı tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan E.K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın şaka amaçlı başladığını öne süren şüphelinin kullandığı araçta incelemeler sürüyor.

Kartal'da bir kişinin ağaçlık alanda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yakacık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda 26 Mayıs'ta ölü bulunan Osman Oruç'un (39) Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boyun bölgesinde kıkırdak kırığı tespit edilmesi üzerine "kasten öldürme" suçundan soruşturma yürütüldü.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde, İETT otobüsü ile E.K'nin yanına giden Oruç'un Sultanbeyli Gölet Parkı'nda darbedilerek bir araca bindirildiği tespit edildi.

Ekipler, olay günü Oruç'la yoğun telefon irtibatı bulunan ve aynı baz istasyonlarından sinyal verdiği tespit edilen E.K'nin (40), olayda kullanıldığı değerlendirilen aracı yediemin otoparkından teslim aldığını belirledi.

Şüpheli E.K, teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucunda 12 Haziran'da Üsküdar'da gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olayın şaka amaçlı başladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen araçta luminol yöntemiyle inceleme yapan polisin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Yakacık, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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