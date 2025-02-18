Kartepe\'de Metro İnşaatında Metan Gazı Yangını Devam Ediyor

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaatı sahasında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, 22 saati aşkın süredir devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı İbrahim Kır bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

'HERHANGİ BİR TEHLİKE ARZ ETMEMEKTEDİR'

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi metro çalışması yapmakta. Körfez'den Cengiz Topel arasına kadar yer altından. Bu çalışma esnasında mahallemizde zemin etüdü yapılırken bölgede metan gazı alevlenmesi oldu. Metro yer altı çalışması esnasında 46 metrede metan gazı oluştu ve yangın haline geldi. Bu konuda doğal gaz dağıtım şirketi ve AFAD ekipleri geldiler, önlem aldılar. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri araştırma yaptı. Doğal gaz ile ilgili bir durum var mı diye baktılar. Doğal gaz dağıtım şirketinden herhangi bir sıkıntı olmadığı tespit edildi. Önlem alındı, sokak ve cadde trafiğe kapatıldı. Şu anda herhangi bir tehlike arz etmemektedir. Gereken işlemler devlet kurumları taraflarından yapılmaktadır" dedi.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN- Ardacan UZUN/KARTEPE(Kocaeli),