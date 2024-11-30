Kartepe\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ticari araç yüklü TIR ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada, biri ağır 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu Ankara istikameti İbrikdere mevkinde meydana geldi. Ankara istikametine giden D.D. idaresindeki 34 TJ 6830 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen M.B. yönetimindeki 34 BBM 516 plakalı çeşitli ticari araç yüklü TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir fabrika inşaatının tabelasına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü D.D. ile otomobildeki 4'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(KOCAELİ),